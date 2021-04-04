«Реал Соседа» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании по футболу 

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"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в финале Кубка Испании по футболу-2019/20. Этот матч не смогли провести в прошлом году из-за пандемии и перенесли на 2021-й.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала Сосьедад". Мяч забил Микель Оярсабаль (63-я минута, с пенальти). «Атлетику» не помогла даже мощная поддержка болельщиков, которая иногда выходила за пределы разумного.
"Реал Сосьедад" завоевал Кубок Испании в третий раз в своей истории, предыдущий трофей клуб взял в 1987 году, напоминает РИА Новости.