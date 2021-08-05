«Барселона» прощается с Лионелем Месси

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ФК «Барселона» опубликовал официальное заявление, в котором сообщается, что Лионель Месси покидает команду.
«Несмотря на достижение соглашения между ФК« Барселона »и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правила испанской Ла Лиги). Столкнувшись с этой ситуацией, Лионель Месси больше не будет связан с «Барселоной». Обе стороны глубоко сожалеют, что не удалось удовлетворить пожелания игрока и клуба. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни».