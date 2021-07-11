Жозеп Боррель предупредил о российской «вакцинной дипломатии»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой, по его словам, прибегают Россия и Китай.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Total Croatia News. По его мнению, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей", и Брюсселю следует принять это во внимание.
"Эти страны (Россия и Китай. — Прим. ред.) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — приводит слова Борреля издание.
В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.