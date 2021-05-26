За год россияне купили в Испании 1949 объектов недвижимости, а украинцы — 1168

Последние новости Испании на русском языке
На россиян и украинцев вместе пришлось всего 4% всех продаж жилья иностранцам в Испании в 2020 году. Первые за год купили 1949 объектов недвижимости (на 37,7% меньше, чем годом ранее), вторые — 1168 (на 30,9% меньше). Таковы данные, опубликованные испанскими нотариусами.
Всего же за год иностранцы купили в Испании 77 492 объекта, что почти на 25% меньше, чем в 2019 году. Больше всего сделок оформили британцы (9783), марокканцы (7526), французы (6470) и немцы (6002).
Самыми популярными у иностранных покупателей испанской недвижимости остаются Валенсия, Андалусия и Каталония.
За год пандемии продажи недвижимости в Испании (не только среди иностранцев) впервые с 2016 года упали ниже отметки в полмиллиона объектов — до 470 749 сделок. Что касается иностранцев, то снижение произошло среди представителей всех стран. Но больше всего сократили покупки норвежцы (на 50,5% до 897 сделок) и китайцы (на 44,5% до 2457 сделок). А вот среди португальцев падение, наоборот, оказалось минимальным (всего 2,7%).