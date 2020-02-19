Владимир Хотиненко представит свой новый фильм на кинофестивале в Марбелье

Как говорит сам автор картины в интервью «Коммерсантъ»: «Сегодня фигура такой величины, такого масштаба в принципе не может быть по достоинству оценена потомками. Каким бы он ни был – он наш соотечественник, и он несправедливо оказался в тени времени… Опыт 1917 года – безусловно, трагический – стал поворотным моментом в истории нашего государства и в истории человечества… Причем сразу опережу вопрос: «Вы что, хотите Ленина оправдать?»… Не хочу я его оправдать. Да и это невозможно, если судить его по человеческим критериям. Но глобальные исторические процессы происходят обычно как бы вне общечеловеческих норм. И персоны такой величины – увы и ах – живут по другим законам».

В названии фильма присутствует слово «Неизбежность». «Я человек мистический, я много раз это говорил, и к истории именно так отношусь. Я считаю, что все ноты были заранее прописаны – богом, историей, судьбой, как хотите назовите – и все это именно должно было случиться», – комментирует Владимир Хотиненко.

Перед показом фильма «Ленин. Неизбежность» организаторы MIRFF-2020 приглашают зрителей на встречу с Владимиром Хотиненко и его супругой Татьяной Яковлевой – актрисой, киноведом, преподавателем ВГИК, которая принимала активное участие в создание фильма. Вас ждет уникальный опыт общения с мастерами кино.

Информация о фильмах доступна на сайте www.mirff.com