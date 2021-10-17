В России поменялись правила вывоза детей за границу

В России с 17 октября действует новый порядок вывоза детей за рубеж. Теперь один из родителей может заблокировать выезд ребёнка на определённое время. Причём срок рассмотрения его заявления займёт всего два дня.

Приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, вступил в силу в России 17 октября. Один из родителей теперь может запретить вывезти ребенка в одну или несколько стран на определенное время, при этом срок рассмотрения его заявления об этом займет всего два дня, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Приказ МВД России "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ" вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в РФ от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей. "Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - добавили в ведомстве.

Согласно вступившему в силу новому порядку выезда детей за рубеж, теперь заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. "Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", - отмечают в МВД.

Кроме того, теперь у законного представителя ребенка, заявившего о запрете выезда ребенка из России, есть возможность самому вывозить ребенка за границу. Условием в данном случает является наличие у него российского гражданство. Если же заявитель - иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.

"Также новеллой является возможность для законного представителя (независимо от гражданства), подавшего заявление о несогласии на выезд, отозвать свое заявление во внесудебном порядке, обратившись в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление", - добавили в ведомстве.

Так, на территории России подать заявление как о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном территориальном подразделении МВД по вопросам миграции. В то же время законные представители детей, которые постоянно проживают за рубежом, по-прежнему должны обращаться с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

Вместе с тем со вступлением в силу новых правил вывоза детей за границу неизменным остается необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения. Также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Данное уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания.

Несмотря на вступление в силу нового порядка, комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд остается прежним. В частности, вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя, документ, подтверждающий права законного представителя в отношении ребенка: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, документ об установлении опекунства или попечительства. Также при подаче заявления нужно будет предъявить документ, подтверждающий наличие у ребенка российского гражданства.

При этом срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сокращен с пяти до двух дней. "В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение имеет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня", - сказали в пресс-центре ведомства.

Все спорные моменты относительно несогласия законных представителей несовершеннолетних детей на их выезд из РФ, как и прежде, разрешаются только в судебном порядке.