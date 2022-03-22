В Испании заработало приложение для русскоязычных пользователей — Pomogaika

Теперь каждый сможет найти любую услугу на русском языке в Испании за пару секунд. Скачать приложение Pomogaika можно в AppStore или GooglePlay! Для этого надо найти «POMOGAIKA» и установить на свой смартфон или планшет.

Это отличная возможность заявить о себе тем, у кого есть крупный, мелкий или средний бизнес в Испании. Приложение поможет вам найти клиентов, а клиентам найти вас. Ведь для этого достаточно лишь создать карточку вашей услуги в приложении Pomogaika.

Как разместить свою услугу:

- Нажать на раздел «Каталог услуг»

- Слева наверху нажать на значок со стрелочкой

- Выбрать функцию «Разместить услугу»

- Разместить информацию об услуге и горизонтальное фото