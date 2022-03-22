В Испании заработало приложение для русскоязычных пользователей — Pomogaika

Последние новости Испании на русском языке
В Испании запустили новое приложение для русскоязычных пользователей — Pomogaika.
Теперь каждый сможет найти любую услугу на русском языке в Испании за пару секунд. Скачать приложение Pomogaika можно в AppStore или GooglePlay! Для этого надо найти «POMOGAIKA» и установить на свой смартфон или планшет.
Это отличная возможность заявить о себе тем, у кого есть крупный, мелкий или средний бизнес в Испании. Приложение поможет вам найти клиентов, а клиентам найти вас. Ведь для этого достаточно лишь создать карточку вашей услуги в приложении Pomogaika.
Как разместить свою услугу:
- Нажать на раздел «Каталог услуг»
- Слева наверху нажать на значок со стрелочкой
- Выбрать функцию «Разместить услугу»
- Разместить информацию об услуге и горизонтальное фото