В Испании задержаны руководители Bitzlato — граждане России и Украины 

Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне и Валенсии троих граждан России и Украины. Как сообщает Europa Press, это руководители криптоплощадки Bitzlato (обменник в Telegram, онлайн-биржа и кошелек).

В Барселоне арестованы 45-летний П.Л. и 25-летний О.Г. Сообщается, что они постоянно проживали в каталонской столице со своими семьями, их дети ходили в местные школы.

Что касается 26-летнего М.Л., который был задержан в Валенсии, он арендовал там квартиру и собирался в ближайшее время уехать из Испании.

В Гражданской гвардии отметили, что платформа Bitzlato может быть тесно связана с киберпреступностью в России и других странах.

Источник