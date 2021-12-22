В Испании задержаны наркодилеры из Беларуси и Литвы

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Витебские правоохранители помогли европейской полиции задержать крупных наркодилеров в Испании — двоих белорусов и троих литовцев, сообщила пресс-служба МВД. Информация ГУБОПиК поспособствовала в проведении спецоперации по изобличению причастных к наркобизнесу.
Изначально в конце ноября 2021-го в двух испанских провинциях местная полиция выявила две плантации с коноплей, сообщает «КП Беларусь». На месте европейские полицейские изъяли около 250 килограммов марихуаны, 1,5 килограмма так называемой «голландской шишки», деньги и различные электронные приспособления. Затем при международном взаимодействии были задержаны двое белорусов и трое литовцев, подозреваемых в наркосбыте.
Мужчины являются участниками преступной группировки, психотропы они реализовывали в странах Европы. Часть денег «инвестировали» затем в развитие наркоторговли, но еще, легализуя незаконный доход, покупали недвижимость и дорогие авто. Известно, что преступники долгое время жили в Испании, были вхожи во влиятельные круги преступных группировок.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, идет следствие.