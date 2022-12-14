В Испании задержали подозреваемого в отмывании российских денег

Как сообщает Европол, мужчина может иметь отношение к преступной группе, отмывающей 219 млн евро российского происхождения. Его задержали на Канарских островах. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро, сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что все участники преступной схемы — граждане РФ. Некоторые из них вообще не связаны с Испанией. Другие проживали в Испании и получали на свои банковские счета крупные суммы денег, которые должны были здесь пристроить. В частности, они переводили деньги агентствам недвижимости, «тесно связанным с российским сообществом», говорится в сообщении Европола.

Сергей Магнтиский — юрист, разоблачивший многомиллионные хищения из российского бюджета и поплатившийся за это жизнью.