Украинское посольство в Испании просит «конкретной помощи»

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Украинское посольство в Мадриде попросило страны НАТО переключиться со слов поддержки на конкретные шаги.
Представитель дипломатической миссии Дмитро Матюшенко заявил в четверг, что странам альянса следовало бы уже перейти от слов к делу: «практической поддержке», в том числе «гуманитарной».
«Нам нужны бронежилеты, каски и другие предметы, которые могли бы повысить обороноспособность страны», - заявил он. «Ни одна страна не заплатила такую цену, которую сейчас платит Украина, чтобы отстоять своё будущее», - добавил он.