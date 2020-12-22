Тихановская: «Нас заверили, что Испания поддержит и продемонстрирует солидарность»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид сравнила Лукашенко с Франко и выразила уверенность, что у Белоруссии и Испании сложатся «прекрасные отношения». Напомним, Тихановская прибыла в Испанию, чтобы встреться с руководством страны.

"У нас будет сложный переходный период и благодаря опыту и помощи Испании, я уверена, что он пройдет довольно успешно. Это мой первый визит в Испанию, и я по-настоящему рада встретить здесь огромную поддержку со стороны правительства Испании. Я чувствую, что я нахожусь тут среди друзей. Я понимаю, почему вы чувствуете нашу боль так остро, потому что в вашей истории также был сложный период диктатуры, во время правления Франко… Мы нашли тут полное понимание и поддержку нашей ситуации. Нас заверили, что Испания поддержит и продемонстрирует солидарность, насколько сможет", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалес. Её слова приводит РИА Новости.

"Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - добавила она.

Как сообщалось ранее, Тихановская в Испании должна была встретиться с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей и провести переговоры с главой правительства Педро Санчесом удалённо, поскольку он находится на карантине. Кроме того, она должна была провести встречи в испанском парламенте и встретится с местной белорусской диаспорой.