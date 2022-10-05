Суд Бенидорма приостановил собственное решение о закрытии дела «русской мафии»

Следственный суд испанского Бенидорма приостановил действие собственного решения о закрытии дела, связанного с возможным отмыванием денег "русской мафии" в Валенсии. Об этом сообщила в среду газета Diario.

По ее информации, прокуратура по делам о коррупции представила заявление о пересмотре судебного постановления, согласно которому прекращалось производство по делу после взятия показаний у подозреваемых без продления срока следствия по делу. Судья также согласился вернуть имущество, на которое был наложен арест в ходе полицейской операции. Теперь оба решения суда временно приостановлены.

Провинциальный суд Аликанте изучает апелляцию прокуратуры, которая просит признать юридическую силу вызовов для дачи показаний подследственных. Таким образом, решение о прекращении дела приостановлено до тех пор, пока не будет озвучена позиция суда Аликанте.

В декабре 2020 года полиция Испании сообщала о задержании около 20 человек в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег "мафий российского происхождения". Среди арестованных были восемь граждан РФ. Расследование продолжалось с 2013 года.

По версии испанской полиции, организация якобы "планировала получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и просочиться в государственные учреждения" с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

Источник: ТАСС