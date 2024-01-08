Статистика: каждый четвёртый житель Барселоны — иностранец

В основном в Барселону приезжают молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет. Среди иностранного населения каталонской столицы больше всего итальянцев. Много колумбийцев, пакистанцев, китайцев, перуанцев и французов. Сейчас очень часто переезжают в Барселону из Аргентины. Причём не только аргентинцы.

В период с марта 2022 года по август 2023-го украинская диаспора в Барселоне выросла с 5000 до 9510 человек, а российская — с 7554 до 11411.