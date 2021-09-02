СМИ: в аэропорту Барселоны задержан «жестокий член русской мафии»

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Национальная полиция Испании арестовала в аэропорту Барселоны мужчину, которого разыскивают российские власти.
Как сообщает издание El Periodico, речь идёт о «жестоком члене русской мафии» и «влиятельном воре в законе», сбежавшем от правосудия. В России ему грозит 15 лет лишения свободы.
Мужчина пытался по фальшивому украинскому паспорту попасть в Испанию, чтобы оттуда управлять криминальной организацией, отмечает издание со ссылкой на правоохранительные органы.
В расследовании принимала участие полиция Грузии.