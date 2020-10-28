СМИ: Испания может выдать России бизнесмена Чиковани

Как стало известно информагентству «НИА Волга», даже несмотря на европейские санкции, силовики обеих стран ведут успешное и продуктивное общение. Россия воспользовалась договором с Испанией о правовой помощи по гражданским делам, направив запрос в местные правоохранительные органы с целью выяснения местонахождения Александра Чиковани и зарегистрированного на него имущества. «Долгое время Александру и его супруге Ксении удавалось скрываться за пределами России, где они были объявлены в федеральный розыск за ряд крупных экономических преступлений, но теперь, благодаря совместной работе силовых структур Испании и России, дело может пойти совсем по иному сценарию», - сообщает агентство.

По информации, полученной федеральными агентствами в силовых структурах, испанская полиция подтвердила нахождение Чиковани на территории Испании. Согласно этим данным, ему был предоставлен начальный временный вид на жительство осенью 2019 года в Барселоне. В рамках правовой помощи испанцы предоставили исчерпывающую информацию о содержании зарегистрированных на него банковских счетов и его имущества, официально задекларированного на данный момент.

Помимо счетов в Австрии, о которых было известно ранее, в испанском CaixaBank были обнаружены еще два счета на имя Александра Чиковани. Известно, что основное имущество, приобретенное за счет украденных средств, он переписал на свою супругу Ксению, на данный момент владеющую отелями и ресторанами на курортном побережье Испании. По информации агентства, «помимо выведенных за границу неоплаченных в бюджет РФ налогов с прибыли и украденных у кредиторов средств, из России в Испанию были вывезены автомобили Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC и Mercedes-Benz 350 CDI BLUETEC». В Барселоне он оформил машины как «импорт».

Ранее вопрос о целесообразности нахождения на территории Испании возник у нескольких евродепутатов, которые направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы. В Европарламенте сочли недопустимым нахождение на территории ЕС человека, разыскиваемого российскими властями по обвинения в крупных экономических преступлениях, передает агентство.

«НИА Волга» напоминает, что свою деятельность уроженец Кемерово Чиковани начал с создания строительной фирмы «Нордконстракшн». Она специализировалась на сотрудничестве с девелоперскими компаниями в качестве подрядчика крупных строительных объектов. Отношения между партнерами не сложились, на «Нордконстракшн» посыпались обвинения. Фирма была признана банкротом, а сам Чиковани перешел в новосозданной компании «СК Гефест». По данным следствия, из компании были выведены 50 млн рублей, которые предназначались для выплаты по кредиту, после чего была предпринята попытка проведения процедуры банкротства. Разбираясь с этим делом, следователи вышли на другое преступление — умышленная неуплата налогов на добавочную стоимость на протяжении трех лет, что привело к 300-миллионному долгу перед государством.

Во время многочисленных судебных заседаний выявили причастность Чиковани к ряду фирм с выявленными признаками преднамеренного банкротства. Фигурант был привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам должников на общую сумму более 200 млн. Вместо погашения задолженностей перед кредиторами Александр Чиковани начал отчуждение своего имущества в пользу жены Ксении, а после и вообще перевез имущество в Испанию. Российский суд уже признал такие действия противозаконными, обнулив соглашения о разделе имущества между супругами.