Россиянка три дня отправляла деньги внуку в Испанию через таксиста

В Иркутской области расследуется дело о необычном мошенничестве. Жертвой аферистов стала пенсионерка, внук которой проживает в Испании, сообщает пресс-служба МО МВД России «Тулунский».
В Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» обратилась 89-летняя местная жительница. Она рассказала, что её обманули. «В ходе проверки полицейские установили, что на мобильный номер телефона пожилой женщины позвонил мужчина и представился ее внуком, который проживает в Испании. По голосу женщина не распознала афериста», - отметили в МВД.
Мошенник пояснил, что у него возникли проблемы, поэтому ему срочно нужны денежные средства. Так как банковской карты у потерпевшей не было и осуществить перевод она не могла, аферист отправил за деньгами таксиста. «Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику. Так, на протяжении трех дней аферист звонил женщине, и она продолжала отдавать свои сбережения таксистам», - рассказали в пресс-службе.
Общая сумма ущерба составила свыше 90 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Темы: Русская Испания Происшествия