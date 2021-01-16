Россиянин пытался продать в Испанию ребёнка за 5,5 млн рублей

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В Калининграде задержан мужчина, пытавшийся продать младенца испанке.
Подробности спецоперации, проведенной совместно СК, МВД и ФСБ, пока держатся в тайне. Известно, что калининградец Виктор Попенко выступал в роли посредника, передает НТВ. Он нашел суррогатную мать и иностранку, отчаявшуюся завести ребенка. Новорожденную и свои услуги мужчина оценил в 5,5 млн рублей.
По данным СК, группа лиц, среди которых находился 38-летний калининградец, предложила бесплодной гражданке Испании приобрести за сумму не менее 80 тыс. евро права на ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью из России. При этом иностранку ввели в заблуждение относительно законности процедуры, и она на предложение согласилась.
Фигуранту предъявили обвинение по статье «Торговля людьми» и заключили под стражу. С биологической матерью и покупательницей сейчас также работают следователи.
Ребенка отправили в медучреждение. Его судьбу решат органы опеки и суд.