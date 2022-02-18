Российского посла в Испании «достали» новости о дате нападения на Украину

Соответствующее заявление глава диппредставительства сделал в показанном в четверг интервью телеканалу Antena3, передает ТАСС.

"Честно говоря, меня - употреблю слово - "достали" ежедневные новости, в том числе и испанской прессы, содержащие ссылки вплоть до дат и часа российского "вторжения" [на Украину]", - отметил он. "У нас нет намерений начинать войну, - добавил Корчагин. - Причем нас самих и международное общественное мнение пытаются убедить в том, что будет война". "А ведь то, что происходит, - это как раз и есть гибридная война НАТО", - отметил посол.