Российское посольство осудило акцию в память о «голубой дивизии» в Мадриде

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Посольство России в Испании осудило проявление неонацизма во время акции в Мадриде в память о "голубой дивизии".
"По поводу прошедшей 13 февраля акции в память о "голубой дивизии", во время которой демонстрировалась нацистская символика и звучали антисемитские лозунги. Считаем неприемлемыми проявления неонацизма и напоминаем, что существуют более достойные формы помянуть павших (которые, к тому же, погибли, поверив гитлеровской пропаганде), чем хвалиться близостью к нацистам, которые убили десятки миллионов невинных людей, включая 6 млн евреев и 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении посольства, размещенном во вторник в Twitter.
Акцию раскритиковали и в израильском посольстве, назвав «антисемитскими» и «отвратительными» прозвучавшие там заявления.
Акция прошла в Мадриде 13 февраля. В ней приняли участие десятки человек. Она была приурочена к 78-летней годовщине Красноборской операции, в ходе которых советским войскам противостояли испанские добровольцы, сражавшиеся на стороне Германии во Второй мировой войне и участвовали в блокаде Ленинграда.