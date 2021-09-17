Российский сериал «Струны» вошёл в финал форума Conecta Fiction в Испании

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Российская музыкальная драма "Струны" с Артемом Ткаченко в главной роли о талантливом виолончелисте, который готовит четырех студентов к участию в конкурсе, вышел в финал секции музыкальных проектов международного форума Conecta Fiction в Испании.
"Новый российский сериал "Струны" стал финалистом секции музыкальных проектов форума Conecta Fiction в Испании. Музыкальная драма будет представлена в конце октября на крупнейшем рынке развлекательного и музыкального контента BIME PRO наряду с двумя другими финалистами конкурса из Мексики и Испании. Победителя определят в конце октября в Бильбао", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Экспоконтент".
Сериал "Струны" расскажет о звезде мировой музыкальной сцены Константине Багрицком, который возвращается в Москву после того, как рушится его успешная карьера за рубежом. Новую цель он обретает в подготовке четырех студентов-виолончелистов к покорению важного музыкального конкурса. Режиссерами проекта стали Александр Кессель и Иван Корвин.
Роли в музыкальной драме сыграли Артем Ткаченко, Олег Отс, Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. Российская премьера картины состоится осенью на "КиноПоиск HD".