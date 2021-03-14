Российский футболист рассказал, как подрался в Испании

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Известный российский футболист Владимир Бесчастных рассказал о драке, в которой он участвовал много лет назад, когда жил в испанском Сантандере и играл за ФК «Расинг».
«Настроение было ужасное, в день рождения не поставили на игру. Да еще жена в парикмахерской задержалась — я ждать устал. Она была за рулем, а рядом какие-то парни на мотоцикле мелькнули. Меня не заметили, начали перед Светланой финтить. А потом все-таки увидели, показали средний палец — и умчались», - цитирует Бесчастных портал Sport24.
Когда испанцы скрылись, разозленный футболист уже был готов забыть обиду. Однако, как назло, на следующем светофоре машина Бесчастных поравнялась со злополучным мотоциклом. Тут-то и началось самое интересное. «Я вышел — и понеслось. Одного сразу уложил, другого пришлось догонять. В итоге их отвезли в больницу, а я не пострадал», — рассказывал Бесчастных.
Тем не менее без последствий для игрока все же не обошлось. Вести об уличной драке с участием нападающего «Расинга» быстро разлетелись по небольшому Сантандеру. Так что вскоре «Расинг» оштрафовал футболиста.