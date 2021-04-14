Российский дипломат рассказал испанцам о Гагарине

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На Национальном радио Испании вышла популярная передача «5 континентов» с участием временного поверенного в делах России в Испании Д.Г.Соколова.
Как сообщает посольство РФ в Испании, передача была посвящеа 60-летию первого полёта человека в космос, состоявшемуся 12 апреля 1961 года. Дипломат рассказал о наиболее значимых событиях в жизни Ю.А.Гагарина, важных вехах советской космической программы, развитии космической отрасли в современной России.
Отвечая на вопросы редактора программы М.Эулате о позиции России по актуальным международным вопросам, Соколов дал положительную оценку взаимодействию России и Испании, остановился на причинах ухудшения отношений с Евросоюзом и рассказал об интересе к российской вакцине «Спутник V» в мире.