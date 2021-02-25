Российские корабли следят за испанским «Тахо» в Чёрном море

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В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной.
В ведомстве уточнили, что силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков", сообщает РИА Новости.
Как заявлял в начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".
За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.