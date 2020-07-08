Российская компания начала летать в Аликанте

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу. На сайте российского перевозчика появились билеты на рейсы Москва — Аликанте (Испания) на 10 июля, а также Москва — Ницца (Франция) на 11 июля.
Согласно информации перевозчика, стоимость билетов в Ниццу начинается от 12 787 рублей, а в Аликанте — от 16 417 рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.
В авиакомпании уточнили, что разрешения на перелеты были даны Росавиацией. На вывозной рейс из Испании можно попасть только по спискам Минкомсвязи, подав свои данные в списки на портале gosuslugi.ru, а на рейс из Москвы могут купить билеты пассажиры особых категорий.
В частности, к ним относятся пассажиры, которым разрешен выезд из России, а также граждане Испании и других стран Евросоюза и их ближайшие родственники, граждане, имеющие вид на жительство в Испании или странах Евросоюза, Андорры, Ватикана и Сан-Марино, а также дипломаты.
Информации о рейсе во Францию на сайте нет, вероятнее всего, он также будет относиться к вывозным, и на него смогут попасть только пассажиры, имеющие право на въезд в европейскую страну.
По прогнозам Ассоциации туропреаторов России авиасообщение между РФ и странами Средиземноморья возомновится не раньше конца сентября.Темы: Русская Испания Аликанте