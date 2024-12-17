Развалилось очередное дело о «русском следе» в каталонском сепаратизме

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Закрыто дело о предполагаемых связях между Россией и сторонниками независимости Каталонии.
В мае суд Барселоны уже прекращал аналогичное расследование. Но следственный судья Хоакин Агирре (на фото) инициировал новое дело о «русском следе». Несколько фигурантов подали апелляционную жалобу.
И вот Апелляционный суд Барселоны постановил, что новое дело является «явным и вопиющим нарушением» предыдущих судебных решений, а намеки Агирре на «гибридную войну и российское вмешательство» основаны на «цитатах из публицистики».