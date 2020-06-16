Разрешат ли россиянам с 1 июля летать в Европу?

Члены ЕС должны совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых 1 июля будут сняты ограничения на въезд. Войдёт ли Россия в их число?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в этом сомневаются. Еврокомиссия рекомендует государствам Евросоюза действовать скоординировано в вопросе открытия внешних границ сообщества. По мнению ЕК, страны должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля.

При снятии ограничений будет учитываться набор принципов и объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, возможность применять меры сдерживания распространения коронавируса и принцип взаимности. На последний пункт еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обращает особое внимание.

«Если мы открываемся для поездок в ЕС, то мы ожидаем, что эта страна должна открыться для поездок из наших стран в нее. Это должно касаться всех стран ЕС и стран, ассоциированных с Шенгеном», - заявила она.

При этом ЕК также рекомендует регулярно пересматривать этот список стран, выбранных совместно государствами-членами.

Аналогичные рекомендации даны и странам, входящим в Шенгенскую зону. Границы внутри Шенгена рекомендовано открыть с 15 июня, внешние – держать закрытыми до 30 июня.

В первый список «третьих стран», гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля, Россия не попала. В этом пуле Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Как говорится в материалах ЕК, «эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС».

По мнению экспертов, Европа пока оставит границы для россиян закрытыми. Во-первых, сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности.

Во-вторых, количество новых случаев коронавируса в РФ по-прежнему велико. Европейские страны, в том числе, и те, для которых важен туризм, не готовы принимать гостей из России. До июля гражданам РФ запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию.

Выжидательную позицию заняли и европейские государства, экономика приграничных районов которых тесно связана с потоками российских визитеров.

Так, финский приграничный регион Лаппеенранта, по сообщениям финских СМИ, ежедневно теряет миллион евро из-за отсутствия российских шопинг-туристов.

Тем не менее, правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу до 14 июля. Национальный перевозчик Finnair, который в мае анонсировал возвращение рейсов в РФ в июле, отменил свои планы, оставив вопрос о возобновлении полетов открытым.