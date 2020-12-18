Раскрыты имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

На этой неделе в Испании прошла масштабная операция против «русской мафии». Задержаны 23 человека в Аликанте, Таррагона, Мадриде, на Ибице. Среди них есть граждане России, Украины, Казахстана, Алжира, Испании. Испанские СМИ раскрыли имена некоторых из ключевых подозреваемых.

Один из них — предприниматель Алексей Сироков (Алексей Широков), пишет РБК со ссылкой на El Pais, которая в свою очередь ссылается на собственные источники.

Мужчину задержали в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. По данным издания, это юрист русского происхождения, которому около 50 лет, он учился в университете Аликанте, где получил юридическое образование. Газета называет его «королем отмывания»

Вместе с ним были задержаны еще 22 человека, большинство из них, по данным El Pais, — русские бизнесмены, советники и партнеры Широкова, а также госслужащие и испанские юристы, которые действовали как подставные лица. «Некоторые из задержанных чиновников называли себя друзьями Широкова, — заявил собеседник газеты. — Они не знали, что, оказывая ему услуги, стали частью преступной организации».

По данным ABC.es, Широков благодаря своим связям в администрации Аликанте и полиции оказывал нелегальные юридические услуги, в том числе способные упростить процедуру получения вида на жительство в Испании. Мужчина якобы владел большим запасом оружия. «В некоторых полицейских участках хранится меньше боеприпасов, чем у него», — заявил собеседник издания.

ABC приводит фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев (по данным издания, вербовал новых участников в преступную группу и выступал посредником в переговорах с испанскими бизнесменами), Хакимов и Жижин. Они, по информации издания, отвечали за организацию процесса отмывания денег.

Ключевым фигурантом дела издание называет человека по фамилии Данилов (он не был задержан). По данным ABC, он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».

Полицейская операция получила название Testudo («Черепаха»), передают источники El Pais. Они утверждают, что имя Алексея Широкова и ранее встречалось в ходе некоторых полицейских расследований, но власти не могли доказать его связь с российской организованной преступностью.

Испанская полиция назвала Testudo крупнейшей операцией против организованной преступности из Восточной Европы, проведенной в стране за последние десять лет. По информации испанской полиции, в числе задержанных восемь россиян, двое граждан Украины, по одному — Казахстана и Алжира, остальные — испанцы. Силовики считают, что подозреваемые совершали и другие преступления, в частности пытались подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. По данным полицейских, члены группы проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от преследования по закону.

В рамках операции полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро.