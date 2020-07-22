Пёс-калека из Беслана нашёл новых хозяев в Испании

Пёс Бублик, которого в Беслане сбила машина, оставив на всю жизнь калекой, уезжает в Испанию к новых хозяевам.
Как пишет «КП-Северный Кавказ», Бублик не был беспризорным, но хозяева в Беслане не смогли поставить его на ноги. Пса с парализованными задними лапками привязали к дереву и оставили охранять территорию. Над собакой сжалилась соседка, попросившая волонтеров из общества «Бездомных. Нет — Владикавказ» забрать беднягу.
Девушка рассказала, что хозяева собираются избавиться от калеки и уже нашли нового щенка. Общественники откликнулись, но в Северной Осетии нет возможности помогать таким тяжелым в лечении животным. Поэтому основную помощь собака получила в Москве на кураторстве команды волонтеров «Ронда».
И не успели волонтеры долечить Бублика, как откликнулась его забрать женщина из Испании. И даже пообещала купить ему специальную инвалидную коляску, если это необходимо.
Новую хозяйку Бублика зовут Елена. Он родилась в Казахстане, но уже много лет живёт и работает в Испании.Темы: Русская Испания