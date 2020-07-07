Путин прокомментировал ситуацию с закрытой для россиян Европой

В беседе с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с закрытием границ европейских государств для граждан РФ.
"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", - цитирует Путина ТАСС.
Авиационная отрасль, "безусловно, относится к наиболее пострадавшим" от пандемии, подчеркнул президент. "Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет", - обратился Путин к Савельеву. Глава государства попросил его оценить состояние отрасли в настоящее время, а также поделиться мнением о путях выхода из ситуации.
По словам Путина, "настало время вернуться к этому вопросу еще раз и наметить конкретные шаги".Темы: Русская Испания