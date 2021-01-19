Премьер Испании выразил «сожаление» в связи с арестом Навального

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Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил «сожаление» в связи с арестом в российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом премьер заявил, выступая на Конференции послов в Мадриде.
Говоря о России, Санчес отметил, что выстраивание отношений с этой страной требует соблюдения определённого баланса — «между твердостью в защите своих интересов и диалогом». Его слова приводит агентство Europa Press.
По словам Санчеса, вопрос стоит не о том, вести диалог с Россией или нет («Мы и так постоянно ведем переговоры с их правительством»), а о том, чтобы точно знать, «о чём говорить и с какой целью». В этой связи он считает необходимым вовлекать в этот диалог «российское гражданское общество». Здесь он коснулся воскресного задержания Навального, выразив «сожаление» по этому поводу и назвав его «лидером оппозиции». Более подробно Санчес в эту тему погружаться не стал.