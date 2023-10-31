По случаю присяги принцессы Леонор испанцев угостят «русским» десертом

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Сегодня у 18-летней принцессы Леонор волнительный день — она даёт клятву на Конституции. По этому случаю власти Мадрида будут раздавать всем желающим испанские флажки и угощения.
Столичные кондитеры заготовили 1500 «русских» десертов с испанским флагом. Впрочем, от русского в нём только название. Это традиционный торт родом из Уэски. Просто однажды на банкете в Париже он так понравился Александру II, что император попросил выведать рецепт. С тех пор это «русский торт».