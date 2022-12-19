Перехвачено подозрительное письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне

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В логистическом центре почтовой компании Correos перехвачено письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне. Об этом сообщает Europa Press.
Когда письмо поступило на почту, сотрудники отделения сразу вызвали полицию. Внутри не оказалось взрывчатых веществ. Других подробностей не сообщается, но Europa Press со ссылкой на свои источники отмечает, что в конверте могли быть останки животных.
Ранее в украинские диппредставительства уже отправлялись посылки с глазами животных.