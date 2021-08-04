Однополая семья из рекламы «ВкусВилла» уехала в Барселону

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Однополая семья из нашумевшей рекламы магазинов "ВкусВилл" покинула Россию. Об этом рассказала одна из девушек.
"К сожалению, из-за этой непростой ситуации с "ВкусВиллом" мы остались без работы и без дома <…> Сейчас мне и моей семье очень нужно устроиться в Барселоне, у нас непростое время и нам нужны друзья", — приводит её слова РИА Новости.
В конце июня на сайте торговой сети "ВкусВилл" появилась фотография однополой пары в разделе, посвященном историям о клиентах. Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие покупатели призвали бойкотировать магазины марки. Позднее компания извинилась за рекламу, удалив снимок с этой семьей.