Названы страна, куда больше всего рвутся российские туристы

Испания вошла в число стран, куда больше всего хотели бы отправиться на отдых россияне. Но не она заняла первое место в этом рейтинге.
Самой желанной страной для путешествий у российских туристов оказалась Италия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне хотели бы отправиться в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75%) выбрали Италию, а также Испанию (9,4%) и Португалию (6,3%).
Кроме того, в список наиболее желанных направлений попали Таиланд (6% голосов), Турция (5%) и Греция (4,4%). Также отечественные туристы отмечали Грузию, США, Японию и Францию.
Вдобавок эксперты выяснили, что многим россиянам уже неважно, куда лететь, — они готовы купить билеты в первую зарубежную страну, которая примет туристов из России.Темы: Русская Испания Туризм В мире