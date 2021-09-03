Названо имя задержанного в Барселоне криминального авторитета из России

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Задержанного в аэропорту Барселоны криминального авторитета зовут Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в полиции. В декабре прошлого года Сухумский скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.
Он обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, и на заседании ему должны были избрать меру пресечения (обычно в подобных случаях это заключение в СИЗО).
Как сообщалось ранее, «вор в законе» пытался по фальшивому украинскому паспорту попасть в Испанию, чтобы оттуда руководить криминальными структурами.