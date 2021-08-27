На здании мэрии Валенсии вывесили портрет Сталина

Активисты испанской непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения) разместили на балконе здания мэрии Валенсии плакат с портретом руководителя СССР Иосифа Сталина (1879 -1953) в знак протеста против проводимой, по их мнению, в Евросоюзе политики уравнивания коммунизма и нацизма.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC, плакат провисел на здании всего несколько минут. Кроме лица советского лидера, на нем присутствовала надпись "в защиту Сталина" на испанском языке и эмблема Марксистко-ленинской партии с красной звездой и серпом с молотом. Активисты организации отметили в своем Twitter, что выступают против "криминализации коммунизма и его лидеров" и защищают "революционное наследие".

"В 2009 году ЕС издал резолюцию [имеется в виду резолюция Европарламента "О европейском сознании и тоталитаризме" от 2 апреля 2009 года], в которой провозгласил 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма [в тексте резолюции предлагалось объявить этот день "общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов"], тем самым в отвратительной форме попытавшись уравнять нацизм и коммунизм в рамках своей теории о тоталитаризме", - написали они. "Коммунизм сокрушил нацизм и капитализм, который его финансировал. 9 мая, который в ЕС отмечают как день мира [день памяти и примирения отмечается во многих европейских странах 8 мая], является днем победы в войне [Великой Отечественной]", - подытожили представители партии. В своем Twitter они также разместили фотографию плаката со Сталиным, прикрепленного к забору напротив Бранденбургских ворот в Берлине.

Руководство Валенсии заявило, что не имеет никакого отношения к этой акции. Оппозиционные политические силы (консервативная Народная партия и крайне правая партия "Вокс") обвиняют местные власти в бездействии, призывая провести расследование инцидента и наказать виновных.