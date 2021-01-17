На юге России сожгли 320 кг испанских манадринов

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В Ставропольском крае уничтожено 320 килограммов мандаринов из Испании. Их сожгли в печи.
Санкционные фрукты нашли на рынке «Грис» в Предгорном районе. Как сообщает портал news.1777 со ссылкой на Минераловодскую межрайонную транспортную прокуратуру, ввоз мандаринов запрещен «в целях защиты национальных интересов России». Поэтому их изъяли и сожгли в печи.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.