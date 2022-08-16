На Тенерифе задержаны четыре человека за «отмывание русских денег»

Как сообщает издание 20minutos, задержаны четыре человека, испанцы и русские. Их подозревают в привлечении денег сомнительного происхождения из России через страны с нулевым и небольшим налогообложением. Кроме того, сообщается, что они приобрели на Тенерифе здание старого ночного клуба, чтобы превратить его в дорогой торговый центр. Для этого использовались в частности средства, полученные из России. Деньги шли через Австралию, Люксембург и Британские Виргинские острова.

Проведено шесть обысков. Четыре - в домах задержанных. И два — в офисах компаний на Тенерифе. Изъяты документы, деньги, телефон, компьютеры.