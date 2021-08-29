Москвичи жалуются на нашествие испанских слизней

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Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней в столице.
Как сообщают Вести.Ру, по словам жителей, брюхоногие моллюски объедают газоны и кустарники. Отмечается, что в Московском регионе у испанских улиток нет естественных врагов, тогда как обитающие в этой местности птицы и ежи "брезгают" ими, что усложняет их истребление.
Ранее зоолог Илья Гомыранов рассказал, что крупные слизни, вероятно, попали в Россию вместе с завозными растениями, обитают в европейской части страны и могут вытеснить привычных серых слизней.