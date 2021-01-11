Мнение: из-за изменений в УК РФ «воры в законе» начнут уезжать за границу

Последние новости Испании на русском языке
В связи с «антиворовской» статьей в УК РФ, которая будет широко использоваться силовиками против криминальных структур, российские авторитеты будут уезжать в другие страны, считает конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
Об этом он заявил в разговоре с URA.RU, упомянув и самые популярные среди криминальных авторитетов страны. «Чтобы назвать эти государства, необходимо знать две вещи: знать законодательство различных стран и знать национальный состав воров в законе. Тогда станет очевидно, что, допустим, азербайджанские воры в законе, которых около 8-9 душ, они все в Турции. Соответственно, грузины в православной Греции», — объяснил корреспонденту агентства Орский.
Что же касается популярной до некоторого времени Испании, Орский отметил, что в этой стране сейчас жестко борются с такой категорией граждан. Одним из подтверждений его слов стал мощный удар по «русской мафии», нанесенный в конце минувшего года испанскими властями.
В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ о дополнении Уголовного кодекса новой статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он предполагает от 8 до 15 лет тюремного заключения и штраф в пять миллионов рублей за звание «вор в законе».