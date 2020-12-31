Масштабный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather» завершился в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Завершился масштабный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather», проходивший в онлайн-формате для граждан Испании и Киргизии при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
В мероприятиях проекта «Вместе. To Gather» приняли участие более 2000 детей, родителей и педагогов из Испании и Киргизии. По итогам онлайн-марафонов прошли творческие конкурсы, в которых юные участники из Испании и Киргизии продемонстрировали преемственность культурных традиций предков, которые не зависят от места рождения и проживания.
По словам организаторов проекта, сегодня трудно спорить с возросшим влияние онлайн-сервисов и, конечно, реализуя такие важные проекты, направленные на продвижение русского языка и русской культуры, важно всегда оставаться в тренде. Поэтому и мероприятия проекта «Вместе. To gather» в этом году решено сделать именно в онлайн-формате: в виде интерактивных увлекательных занятий, которые помогают через интерес к русской культуре сформировать у детей-билингв стремление к изучению русского языка. Организаторы уверены, что решая эту задачу, они тем самым помогают странам укреплять партнёрские отношения между собой на базе общего интереса к русскому языку и культуре.
Партнерами проекта «Вместе. To gather» выступили: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языку им. А.С. Пушкина в Мадриде, АНО «Центр развития деловых компетенций», онлайн-издание «Большая Азия», новостной ресурс Noticia.ru, издательский дом «Вечерний Бишкек».