Леонардо ди Каприо, коты и фокусы: что было в межстрановом онлайн-лагере

Последние новости Испании на русском языке
С 15 по 19 ноября 2021 года проходила вторая смена межстранового онлайн-лагеря для детей 11–15 лет, изучающих русский язык и проживающих в девяти странах: Армения, Казахстан, Беларусь, Дания, Кипр, Черногория, Грузия, Таджикистан и Россия.
Сначала дети знакомились друг с другом и узнавали, что всех объединяет: коты, смайлы, вкусная еда, телефон, русский язык и многое другое. Ребята собирали онлайн-паззлы на террасе, рисовали настроение, учили танцевальные Тик-Ток тренды, делали мультблокноты, готовили национальные блюда и управляли теми, кто их готовит по ту сторону экрана, снимали лайф-видео, создавали штативы из подручных средств, планировали репортажи и даже сами себе придумывали задания к ним. Также дети пели любимые песни и играли на разных музыкальных инструментах.
Один из дней был посвящен костюмам и необычным образам – дети разделились на команды, чтобы придумать новые образы из подручных средств и презентовать на русском языке свою авторскую коллекцию.
Еще один день был посвящен языкам, в том числе языку эмоджи. На мастер-классе дети читали текст, который состоял из одних смайлов, узнали, кто их придумал, и освоили новую программу по созданию личного аватара и стикеров Bitmoji.
В последний день дети перевоплощались в разных героев – от Леонардо ди Каприо до Гринча, который украл Рождество.
Параллельно в лагере работала киношкола, в которой можно было узнать секреты операторской работы, научиться правильно держать телефон при съемке, различать виды планов и работать с ракурсами и композицией.
А еще были игры на стаканчике, шахматы, таинственная «магическая комната» с гороскопами, фокусами и шуточными гаданиями.
Напомним, онлайн-лагерь проводил Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации. Третья смена лагеря состоится с 22 по 26 ноября 2021 года для подростков и молодежи от 16 до 21 года, изучающих русский язык и проживающих в странах СНГ и Европы.