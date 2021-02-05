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Министр иностранных дел России Сергей Лавров припомнил Европе каталонских политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости.
По его словам, когда судебные власти Бельгии и Германии обратились в Мадрид с требованием отменить приговоры, испанские власти ответили, что принимают решения по своим законам. "Испанские власти ответили: "У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности", - резюмировал Лавров.