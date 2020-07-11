Кого пустят на борт вывозного рейса Аликанте-Москва?

Следующий вывозной рейс по маршруту Аликанте-Москва (SBI3642) состоится 17 июля. Вылет запланирован на 15:15 по местному времени.
В Генконсульстве РФ в Барселоне уточнили, кого пустят на борт. Это жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области. Зарегистрировать на рейс можно здесь.
10 июля из Аликанте в Москву уже отправился вывозной рейс авиакомпании «Сибирь» («S7»). На борту самолёта было 156 россиян и 4 испанца. А 9 июля был выполнен рейс компании «Аэрофлот» по маршруту Барселона – Москва. Он вывез 119 россиян, одного гражданина Испании и двоих китайцев.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Аликанте Туризм