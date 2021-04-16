Когда российские туристы смогут полететь в Испанию?

Россияне смогут вернуться в Испанию в конце лета или начале осени, считают специалисты испанской туридустрии. Тем временем в Барселоне уже включили Россию в число ключевых рынков. В столице Каталонии ждут туристов с достатком выше среднего и разрабатывают новый турпродукт.

Как сообщает АТОР, за период пандемии турпоток из России в Барселону, как и в Испанию в целом, снизился более чем на 90%. Об этом в ходе пресс-завтрака в среду, 14 апреля, рассказала исполнительный директор Консорциума по туризму Барселоны г-жа Мариан Муро. В 2021 году ситуация может быть несколько лучше. Об этом говорит, например, объем авиаперевозки: если в апреле 2020 году Москву и Барселону связывал всего один рейс, то в апреле этого года – уже 13 рейсов в неделю.

Пока эта перевозка доступна только отдельным категориям граждан. Это резиденты, владельцы недвижимости и т.д. Туристические визы в Испанию россиянам пока не выдаются, и точные даты восстановления туризма до сих пор неизвестны.

По словам Мариан Муро, Испания готова принимать туристов уже в июне. Однако для этого должен быть выполнен ряд условий. Речь идет о вакцинации 70% местного населения, внедрении «зеленых паспортов», а также признании таких паспортов, выдаваемых третьими странами, улучшении эпидемиологической ситуации.

Если все эти условия будут выполнены, россияне действительно смогут вернуться в Испанию в качестве туристов в конце лета или осенью этого года.

Сейчас в Барселоне открыто около 40% объектов размещения. Это 121 отель на 28,3 тыс. мест. Большинство этих отелей – категории 4-5*. Работает и принимает туристов около 80% культурных объектов, включая оперный театр.

Несмотря на неопределенные сроки восстановления туризма, в Барселоне уже готовятся к приему иностранцев. Более того, если прежде в городе говорили о необходимости сдерживать и ограничивать въездной турпоток, в этом году туристическим консорциумом города Turisme de Barcelona запланирована маркетинговая кампания по продвижению Барселоны на зарубежных рынках.

Новая кампания предполагает некоторые изменения в позиционировании Барселоны. Сейчас Барселона хочет сама определять поисковые слова, которыми пользуются туристы при поиске информации о городе.

В Turisme de Barcelona выделяют два основных направления своей деятельности. Во-первых, будет делаться упор на качество турпродукта. Во-вторых, на его аутентичность. Барселона будет привлекать туристов своей культурой, кулинарией, средиземноморским образом жизни, качеством сервиса и турпродукта. Важную часть кампании займет восстановление бизнес- и конгресс-туризма в Барселоне.

Цель новой маркетинговой кампании – обеспечить Барселоне место в ТОП-10 направлений городского туризма в мире.

В качестве основных рынков для продвижения в Turisme de Barcelona определили для себя несколько стран и регионов. При этом акцент сделан не на массовость, а на «качество» туриста, который приезжает из этих стран. Ключевыми рынками стали Россия, США, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Европа, Франция.

Говоря о «качестве» туризма, в Turisme de Barcelona имеют ввиду и его достаток. Целевая аудитория новой маркетинговой кампании Барселоны – это туристы обеспеченные и с достатком выше среднего. К слову, даже в период пандемии в городе продолжалось строительство и открытие новых отелей категорий 4-5*.

С возобновлением туризма Барселона предложит туристам обновленный турпродукт. «Несмотря на то, что 46% туристов в Барселоне – возвратные, им тоже хочется попробовать что-то новое», – говорит Мариан Муро.

Из нового в Барселоне подготовили литературные маршруты. Это будут маршруты по следам известных авторов или литературных произведений.

Второе направление – инновации. В Барселоне планируют создать европейскую «Силиконовую долину», и этот план постепенно реализуется. В городе появляются новые арт-пространства, где проводятся выставки, фестивали.

Не забыли в городе и о кулинарии. Уже сейчас в Барселоне работает более 2-х десятков ресторанов со звездами Мишлен. Но кулинария в Барселоне – это не только рестораны. Это еще и продукты, которые выращиваются в Барселоне и окрестностях, виноградники и винодельни.

Наконец, отдельная достопримечательность Барселоны – шопинг. По данным представителей региона, магазины города открыты и сейчас. Более того, за период пандемии в популярном аутлете La Roca Village открылся новый павильон.