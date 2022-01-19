Как россияне попадают в закрытую для них Испанию?

Как сообщает Aviasales, россияне в 2021 году продолжали успешно летать в эти страны через Грецию и Венгрию, которые открыты для вакцинированных путешественников из РФ. Так, летом число бронирований в Венгрию выросло на 180%, а в Грецию — на 65%. А число запросов на перелёты из Венгрии в Испанию подскочило на 1800%. А из Греции в Испанию — на 540%.