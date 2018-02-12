Испанский премьер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Премьер-министр Испании Мариано Рахой на своей страничке в Twitter выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. «Мои соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в России. Испания выражает солидарность с их семьями и российским народом в этой ужасной трагедии», — написал Рахой.
Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший рейс из Москвы в Орск, упал через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту был 71 человек, в том числе три ребенка. Все они погибли.Темы: Русская Испания Рахой Мариано