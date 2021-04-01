Испанский парусник поцарапал яхту российского миллиардера в порту Виго

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Небольшая парусная лодка в Испании задела яхту российского миллиардера , оставив на ее борту царапину.
Как сообщает Forbes, яхта принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. По данным издания La Voz de Galicia, инцидент произошел в воскресенье у побережья испанского портового города Виго, расположенного в Галисии. Судя по видеозаписям с места происшествия, на борту парусной лодки были взрослые и дети, пишет издание. Команда парусника подошла слишком близко и не справилась с управлением, после того, как высокая яхта заблокировала поток ветра. После касания борта Sailing Yacht A лодка прошла еще несколько метров, пока не уперлась мачтой мачтой в открытую дверь на борту яхты. Затем парусник покинул место столкновения. По данным издания, удар был не сильным, но капитан Sailing Yacht A все же сообщил о происшествии, так как на судне осталась «царапина длиной больше метра».
Парусник, который врезался в Sailing Yacht A, в длину составляет около 5-6 м. Издание пишет, что к моменту столкновения Sailing Yacht A стояла на якоре уже нескольких дней, и десятки яхтсменов в выходные захотели поближе рассмотреть яхту, которая стала местной достопримечательностью. В результате Sailing Yacht A оказалась окруженной «стайкой» парусных лодок, одна из которых подошла слишком близко и оказалась прижата к судну-гиганту.