Испанские виноделы не хотят уходить с российского рынка

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Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.
Ранее в Испанской федерации вина сообщили РИА Новости, что ряд производителей испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона о виноградарстве и виноделии.
"Насколько я знаю, испанские производители бутилированного вина не хотят уходить с российского рынка, более того, они выполняют положения нового законодательства о виноделии, которое приняла РФ, и они адаптируют этикетки бутылок, чтобы продолжить работать на российском рынке. Информация Испанской федерации вина касается экспорта разливного вина в Россию, это другое дело. Эти новые условия нанесли вред испанскому импорту", - сказал он.
Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня прошлого года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.
Ранее Роскачество проверило наиболее популярные импортные вина и выяснило, что наибольшее количество баллов набрали образцы продукции из Испании.